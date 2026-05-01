Fête de la Bretagne Grand Jeu de Piste à Pontivy Pontivy
Fête de la Bretagne Grand Jeu de Piste à Pontivy Pontivy samedi 16 mai 2026.
Pontivy
Fête de la Bretagne Grand Jeu de Piste à Pontivy
Place des ducs de Rohan Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Partez à l’aventure ! Explorez Pontivy à travers un parcours ludique mêlant défis sportifs, découvertes culturelles et énigmes à résoudre !
Le samedi 16 mai 2026, Pontivy devient un immense terrain de jeu ouvert à tous ! En famille, entre amis ou en solo, venez explorer la ville autrement à travers un parcours ludique mêlant défis, découvertes et énigmes.
Tout au long d’un circuit d’environ 2 heures, faites étape dans différents lieux emblématiques et relevez des défis variés, accessibles à tous. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront essentiels pour progresser… et surtout pour collecter les indices qui vous mèneront vers une énigme finale !
Cette aventure vous plongera au cœur d’un enjeu essentiel la préservation de l’environnement. Saurez-vous percer le secret de l’énigme ?
À la clé la possibilité de participer à un tirage au sort pour tenter de gagner de nombreux lots offerts par les acteurs locaux.
Convivialité, partage et bonne humeur garantis tout au long de la journée !
Participation gratuite ouverte à tous
Préinscription possible au 06 33 51 50 13 ou en scannant le QR-code de l’affiche .
Place des ducs de Rohan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 33 51 50 13
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English :
L’événement Fête de la Bretagne Grand Jeu de Piste à Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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