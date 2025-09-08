Découverte de l’œuvre d’Edward Hopper par Cathy LE CRUBLE Rue du Général de Gaulle Pontivy

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2026-05-12 14:30:00

fin : 2026-05-12 16:30:00

2026-05-12

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Cathy LECRUBLE, diplômée des Beaux-arts de Rennes, médiatrice culturelle et conférencière en histoire de l’art spécialisée en art pictural. Figure majeure de l’art américain du XXe siècle, Edward Hopper (1882-1967) a su capter les scènes de vie quotidienne, les paysages urbains figés dans le temps et la solitude moderne. Lors de cette conférence, nous découvrirons à la fois la vie de cet artiste discret, de ses débuts influencés par l’impressionnisme français à ses tableaux emblématiques comme Night Hawks. Tout en replaçant les œuvres dans leur contexte historique, social et artistique, c’est une lecture sensible et documentée que vous propose Cathy LE CRUBLE. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

