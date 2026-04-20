Pontivy

Fest-noz de Ti ar Vro Bro Pondi

Parking palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Hopala ! Ti ar Vro Bro Pondi vous prépare un fest-noz en plein air au Palais des Congrès de Pontivy, dans le cadre du passage de la et de la .

En partenariat avec , , la et la .

initiation à la danse bretonne.

chant des écoles participantes.

fest-noz.

passage de la Redadeg devant le site.

Parking du Palais des Congrès (solution de repli en intérieur en cas d’intempéries)

Prix libre

Stands d’associations

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Parking palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 68 39 89 19

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English :

L’événement Fest-noz de Ti ar Vro Bro Pondi Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté