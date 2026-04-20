Fest-noz de Ti ar Vro Bro Pondi Pontivy
Fest-noz de Ti ar Vro Bro Pondi Pontivy mercredi 13 mai 2026.
Pontivy
Fest-noz de Ti ar Vro Bro Pondi
Parking palais des congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Hopala ! Ti ar Vro Bro Pondi vous prépare un fest-noz en plein air au Palais des Congrès de Pontivy, dans le cadre du passage de la et de la .
En partenariat avec , , la et la .
initiation à la danse bretonne.
chant des écoles participantes.
fest-noz.
passage de la Redadeg devant le site.
Parking du Palais des Congrès (solution de repli en intérieur en cas d’intempéries)
Prix libre
Stands d’associations
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Parking palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 68 39 89 19
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English :
L’événement Fest-noz de Ti ar Vro Bro Pondi Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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