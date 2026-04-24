Kalon Breizh Cup Pontivy
Kalon Breizh Cup Pontivy vendredi 15 mai 2026.
Pontivy
Kalon Breizh Cup
Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
Tournoi international de handball U13
1200 joueurs, 8 salles, 2000 spectateurs .
Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 62 01 96 21
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English :
L’événement Kalon Breizh Cup Pontivy a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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