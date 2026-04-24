Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kalon Breizh Cup Pontivy

Kalon Breizh Cup Pontivy vendredi 15 mai 2026.

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Pontivy

Kalon Breizh Cup

Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-15

Tournoi international de handball U13
1200 joueurs, 8 salles, 2000 spectateurs   .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 62 01 96 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kalon Breizh Cup Pontivy a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)