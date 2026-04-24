Pontivy

Kalon Breizh Cup

Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Tournoi international de handball U13

1200 joueurs, 8 salles, 2000 spectateurs .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 62 01 96 21

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English :

L’événement Kalon Breizh Cup Pontivy a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté