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Mai à Vélo 2026, lycée agricole Le Gros Chene, Pontivy

Mai à Vélo 2026, lycée agricole Le Gros Chene, Pontivy

Mai à Vélo 2026, lycée agricole Le Gros Chene, Pontivy vendredi 1 mai 2026.

Lieu : lycée agricole Le Gros Chene

Adresse : Pontivy, 56300 France

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai lycée agricole Le Gros Chene Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

lycée agricole Le Gros Chene Pontivy, 56300 France Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=201961

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