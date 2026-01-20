Atelier enfant Les maisons à pans de bois Péniche Duchesse Anne Pontivy

Atelier enfant Les maisons à pans de bois

Les maisons à pan de bois bordent les anciennes ruelles étroites de nombreuses villes dont Pontivy. Après avoir appris quelques pans d’histoire sur ces bâtisses, les enfants pourront construire leur maison à pan de bois à l’aide de ciseaux, de colle, de papier et de carton.

Pour les 6-12 ans | Durée 1h15 | Sur réservation (places limitées) | 1 accompagnateur maximum par famille. .

