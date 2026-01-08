Visite guidée Coeur historique de Pontivy Boutique Côté Tourisme Pontivy
Visite guidée Coeur historique de Pontivy
Boutique Côté Tourisme 21 quai Presbourg Pontivy Morbihan
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
2026-04-15 2026-04-22 2026-07-06 2026-08-31
Vous avez seulement 1h devant vous et souhaitez découvrir Pontivy ? Visitez la ville aux deux visages, unique en France, à la fois capitale médiévale des seigneurs de Rohan, mais aussi la seule renommée Napoléonville . Un véritable saut dans le temps pour découvrir plus de 1000 ans d’histoire pontivyenne ! .
