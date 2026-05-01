25 ans de la Maison Pour Tous Maison Pour Tous Pontivy

Pontivy

25 ans de la Maison Pour Tous

Maison Pour Tous 6 Quai du Plessis Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 15:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

La Maison Pour Tous fête ses 25 ans ! Venez vibrer au rythme d’un après-midi festif, convivial et ouvert à tous.

Entrée libre

La Maison Pour Tous célèbre ses 25 ans avec un après-midi et une soirée placés sous le signe du partage et de la convivialité.

Au programme animations, jeux, concert et un Fest Noz avec Diskar pour clôturer la journée en musique dès 19h.

Sur place, profitez également d’une buvette et d’un espace de restauration.

Un rendez-vous festif et intergénérationnel à ne pas manquer ! .

Maison Pour Tous 6 Quai du Plessis Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement 25 ans de la Maison Pour Tous Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté