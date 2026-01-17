Visite guidée : Cœur historique de Pontivy, Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY, Pontivy

Visite guidée : Cœur historique de Pontivy 15 avril – 25 septembre Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Morbihan

Tarifs : plein 6€ ; réduit 4€ ; gratuit (-8 ans) ; famille 18€ (2 adultes + 2 enfants) | Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T15:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Vous avez seulement 1h devant vous et souhaitez découvrir Pontivy ? Visitez la ville aux deux visages, unique en France, à la fois capitale médiévale des seigneurs de Rohan mais aussi la seule de France renommée “Napoléonville”. Un véritable saut dans le temps pour découvrir plus de 1 000 ans d’histoire pontivyenne !

Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}]

