Randonnée pédestre avec déjeuner au restaurant d’application Lycée Saint-Ivy Pontivy
Randonnée pédestre avec déjeuner au restaurant d’application Lycée Saint-Ivy Pontivy mardi 12 mai 2026.
Pontivy
Randonnée pédestre avec déjeuner au restaurant d’application
Lycée Saint-Ivy 29 Rue Abbé Martin Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:00:00
fin : 2026-05-12 14:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Le lycée organise une randonnée accompagnée par des élèves de BTS tourisme. Nouveau circuit d’une dizaine de km avec déjeuner au restaurant d’application. Il sera aussi possible à l’issue du repas de visiter le blockhaus du lycée par petits groupes. .
Lycée Saint-Ivy 29 Rue Abbé Martin Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 01 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre avec déjeuner au restaurant d’application Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Les frontières africaines, le cas du Soudan par Matéo LE LOUER Rue du Général de Gaulle Pontivy 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, lycée agricole Le Gros Chene, Pontivy 1 mai 2026
- L’art dans les chapelles à vélo Parcours orange Pontivy Morbihan 1 mai 2026
- 30. Le Tour de Pontivy Tro pondi Pontivy Morbihan 1 mai 2026
- Circuits Jean Robic N°6 Plouay Pontivy Morbihan 1 mai 2026