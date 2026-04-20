Randonnée pédestre avec déjeuner au restaurant d’application Lycée Saint-Ivy Pontivy

Pontivy

Randonnée pédestre avec déjeuner au restaurant d’application

Lycée Saint-Ivy 29 Rue Abbé Martin Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 09:00:00

fin : 2026-05-12 14:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Le lycée organise une randonnée accompagnée par des élèves de BTS tourisme. Nouveau circuit d’une dizaine de km avec déjeuner au restaurant d’application. Il sera aussi possible à l’issue du repas de visiter le blockhaus du lycée par petits groupes. .

Lycée Saint-Ivy 29 Rue Abbé Martin Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 01 69

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English :

L’événement Randonnée pédestre avec déjeuner au restaurant d’application Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté