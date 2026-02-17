Conférence au moulin, Moulin-Musée des Récollets, Pontivy
Conférence au moulin, Moulin-Musée des Récollets, Pontivy samedi 16 mai 2026.
Conférence au moulin Samedi 16 mai, 18h00 Moulin-Musée des Récollets Morbihan
Adulte : 1€ ; enfant : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:30:00+02:00
L’association Sauvegarde des Moulins de Bretagne propose une conférence animée par son président, Éric Drouart, architecte de métier. Elle sera l’occasion de revenir sur l’évolution des découvertes depuis les meules du néolithique, jusqu’aux éoliennes actuelles. Le transport de l’eau permettant le développement de l’agriculture sera également abordé durant la soirée.
Moulin-Musée des Récollets ilot des récollets pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
Le moulin, histoire des sciences et des techniques
@Moulin-Musée des Recollets
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