Pontivy

Conférence au moulin

Ilot des récollets Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-27

L’association Sauvegarde des Moulins de Bretagne propose une conférence animée par son président, Éric Drouart, architecte de métier. Elle sera l’occasion de revenir sur l’évolution des découvertes depuis les meules du néolithique, jusqu’aux éoliennes actuelles. Le transport de l’eau permettant le développement de l’agriculture sera également abordé durant la soirée. .

Ilot des récollets Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 89 83 27 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence au moulin Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté