Conférence au moulin Pontivy
Conférence au moulin Pontivy samedi 16 mai 2026.
Pontivy
Conférence au moulin
Ilot des récollets Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16 19:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-27
L’association Sauvegarde des Moulins de Bretagne propose une conférence animée par son président, Éric Drouart, architecte de métier. Elle sera l’occasion de revenir sur l’évolution des découvertes depuis les meules du néolithique, jusqu’aux éoliennes actuelles. Le transport de l’eau permettant le développement de l’agriculture sera également abordé durant la soirée. .
Ilot des récollets Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 89 83 27 58
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English :
L’événement Conférence au moulin Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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