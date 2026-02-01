Les idées phil’ Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Les idées phil’

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-13

Un atelier qui donne la parole à chacun. Autour d’un livre, une vidéo ou une image, venez réfléchir en compagnie de Johanne sur une thématique et suivre les idées qui filent, qui philosophent.

À partir de 6 ans, sur inscription. .

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les idées phil’ Pontivy a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté