Destination les océans Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Destination les océans Espace Kenere, médiathèque Pontivy mardi 9 juin 2026.
Pontivy
Destination les océans
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-09
Venez naviguer au rythme des découvertes des marins-reporters de l’association Bivouac des sciences. Un voyage sensible et accessible, entre exploration du monde, curiosité scientifique et émerveillement partagé. Une exposition Facile à lire.
A l’occasion de la Journée mondiale des océans (le 09 juin). .
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
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English :
L’événement Destination les océans Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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