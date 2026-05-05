Destination les océans Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pontivy

Destination les océans

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-09

Venez naviguer au rythme des découvertes des marins-reporters de l’association Bivouac des sciences. Un voyage sensible et accessible, entre exploration du monde, curiosité scientifique et émerveillement partagé. Une exposition Facile à lire.

A l’occasion de la Journée mondiale des océans (le 09 juin). .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Destination les océans Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté