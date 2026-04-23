Ciné-débat Dans le sillage des baleines l’écovoyage d’Arvik Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pontivy

Ciné-débat Dans le sillage des baleines l’écovoyage d’Arvik

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:00:00

fin : 2026-06-09 20:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Ciné-débat.

Passionnées de voile Clémence, Charly et Guénola partent sur la route de migration des baleines à bosses à bord de leur voilier Arvik. Venez rencontrer l’équipage d’Arvik et revivez l’aventure de ces trois passionnées. Un moment où petits et grands sont bienvenus pour découvrir une expédition citoyenne dont la mission est de sensibiliser l’impact de la pollution plastique sur le milieu marin.

À l’occasion de la Journée mondiale des Océans. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Ciné-débat Dans le sillage des baleines l’écovoyage d’Arvik Pontivy a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté