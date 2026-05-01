Pontivy

Découverte du patrimoine naturel et historique de La Houssaye

Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une animation proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité.

Envie de découvrir autrement un lieu où nature et histoire s’entremêlent ?

Partez pour une balade de 3h à la rencontre d’un patrimoine à la fois naturel et historique, où chaque élément du paysage a quelque chose à raconter.

Au fil du parcours, vous verrez comment l’être humain et son environnement se sont façonnés mutuellement.

Une sortie ludique, pédagogique et participative, rythmée par des observations et des échanges.

L’animation est réalisée en partenariat avec le service Pays d’art et d’histoire de Pontivy Communauté.

À Pontivy (Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la veille de l’animation)

Inscrivez-vous dès maintenant !

Gratuit

Limité à 40 personnes .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 31 09 01 09

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English :

L’événement Découverte du patrimoine naturel et historique de La Houssaye Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté