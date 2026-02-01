Sieste musicale Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Sieste musicale
Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Début : 2026-02-12 13:00:00
fin : 2026-06-18 13:45:00
2026-02-12 2026-03-19 2026-04-09 2026-05-21 2026-06-18
Envie de vous détendre ? Un moment à soi pour se relaxer en musique avec une playlist relaxante et dépaysante.
Sur inscription. .
English :
