Sieste musicale Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Sieste musicale

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 13:00:00

fin : 2026-06-18 13:45:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-03-19 2026-04-09 2026-05-21 2026-06-18

Envie de vous détendre ? Un moment à soi pour se relaxer en musique avec une playlist relaxante et dépaysante.

Sur inscription. .

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sieste musicale Pontivy a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté