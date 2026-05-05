Yoga au château une parenthèse bien-être au cœur du patrimoine pontivyen Château de Pontivy Pontivy
Yoga au château une parenthèse bien-être au cœur du patrimoine pontivyen Château de Pontivy Pontivy vendredi 19 juin 2026.
Pontivy
Yoga au château une parenthèse bien-être au cœur du patrimoine pontivyen
Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:30:00
fin : 2026-06-27 11:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-27 2026-07-05
Le temps d’une séance, posez votre tapis dans un cadre d’exception le château de Pontivy ouvre ses espaces au yoga.
Gratuit, sur inscription
Une séance, un cadre, une respiration
Et si vous pratiquiez le yoga au pied des tours du Château de Pontivy ? Le temps d’une séance, le château vous accueille pour un moment de calme, de respiration et d’attention au corps, dans un cadre patrimonial qui se prête naturellement à la méditation.
Que vous soyez pratiquant régulier ou simple curieux, la séance est ouverte à tous. Pensez à apporter votre tapis et une tenue confortable. La séance est gratuite, mais l’inscription est obligatoire, les places sont limitées. .
Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33
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English :
L’événement Yoga au château une parenthèse bien-être au cœur du patrimoine pontivyen Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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