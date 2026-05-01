Viens jouer au château ! Château de Pontivy Pontivy

Pontivy

Viens jouer au château !

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de la fête de la Bretagne

Seul, en famille ou entre amis, le château devient un terrain d’amusement pour découvrir les jeux traditionnels bretons et les jeux anciens, du Moyen Âge à aujourd’hui.

Jeux libres, défis, tournoi des familles, démonstrations, médiations et ateliers, il y enaura pour tous les âges !

Gratuit. .

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33

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English :

L’événement Viens jouer au château ! Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté