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Conférence David le Dorze Conservatoire musique et danse Pontivy

Conférence David le Dorze Conservatoire musique et danse Pontivy jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Conservatoire musique et danse

Adresse : 5 Rue Kristen Noguès

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif :

Pontivy

Conférence David le Dorze

Conservatoire musique et danse 5 Rue Kristen Noguès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Le conservatoire accueille David Le Dortz le jeudi 11 juin à 18h30 pour une mini conférence sur la place des percussions dans les musiques bretonnes.
Nous vous y accueillerons avec plaisir dans la limite des places disponibles.
Gratuit, sans réservation.   .

Conservatoire musique et danse 5 Rue Kristen Noguès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49 

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English :

L’événement Conférence David le Dorze Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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