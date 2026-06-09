Conférence David le Dorze Conservatoire musique et danse Pontivy

Pontivy

Conférence David le Dorze

Conservatoire musique et danse 5 Rue Kristen Noguès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Le conservatoire accueille David Le Dortz le jeudi 11 juin à 18h30 pour une mini conférence sur la place des percussions dans les musiques bretonnes.

Nous vous y accueillerons avec plaisir dans la limite des places disponibles.

Gratuit, sans réservation. .

Conservatoire musique et danse 5 Rue Kristen Noguès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49

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English :

L’événement Conférence David le Dorze Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté