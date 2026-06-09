Conférence David le Dorze Conservatoire musique et danse Pontivy
Conférence David le Dorze Conservatoire musique et danse Pontivy jeudi 11 juin 2026.
Pontivy
Conférence David le Dorze
Conservatoire musique et danse 5 Rue Kristen Noguès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Le conservatoire accueille David Le Dortz le jeudi 11 juin à 18h30 pour une mini conférence sur la place des percussions dans les musiques bretonnes.
Nous vous y accueillerons avec plaisir dans la limite des places disponibles.
Gratuit, sans réservation. .
Conservatoire musique et danse 5 Rue Kristen Noguès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49
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English :
L’événement Conférence David le Dorze Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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