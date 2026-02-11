Si mercredi m’était conté Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2026-03-11 16:30:00
fin : 2026-03-11 17:15:00
2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10
Venez rêver en famille en écoutant des histoires, des contes et des chansons pour les enfants à partir de 4 ans.
Le 2e mercredi de chaque mois. .
