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Atelier tricot crochet Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Atelier tricot crochet Espace Kenere, médiathèque Pontivy mardi 9 juin 2026.

Lieu : Espace Kenere, médiathèque

Adresse : 34B Rue du Général de Gaulle

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif :

Pontivy

Atelier tricot crochet

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Envie de partager un moment chaleureux autour du tricot ou du crochet ? Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), venez échanger vos astuces, progresser, créer… et passer un moment convivial avec l’Association Pondi Tricot .   .

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61 

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English :

L’événement Atelier tricot crochet Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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