Atelier tricot crochet Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pontivy

Atelier tricot crochet

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Envie de partager un moment chaleureux autour du tricot ou du crochet ? Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), venez échanger vos astuces, progresser, créer… et passer un moment convivial avec l’Association Pondi Tricot . .

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Atelier tricot crochet Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté