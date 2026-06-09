Atelier tricot crochet Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Atelier tricot crochet Espace Kenere, médiathèque Pontivy mardi 9 juin 2026.
Pontivy
Atelier tricot crochet
Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Envie de partager un moment chaleureux autour du tricot ou du crochet ? Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), venez échanger vos astuces, progresser, créer… et passer un moment convivial avec l’Association Pondi Tricot . .
Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
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English :
L’événement Atelier tricot crochet Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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