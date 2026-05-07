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Micro-folie jeux paysages impressionnistes Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie jeux paysages impressionnistes Les Carmélites Ploërmel mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Les Carmélites

Adresse : 4 Rue du Sénéchal Thuault

Ville : 56800 Ploërmel

Département : Morbihan

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ploërmel

Micro-folie jeux paysages impressionnistes

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Rejoignez-nous pour un après-midi familial et ludique !
Redécouvrez les plus beaux paysages des impressionnistes en participant à l’un de nos jeux de plateau et défiez vos amis ou votre famille… Les chefs-d’œuvre n’auront plus de secret pour vous. À partir de 7 ans. En continu, aux horaires d’ouverture de la Micro-folie (14h-18h).   .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Micro-folie jeux paysages impressionnistes Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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