Micro-folie jeux défis architecture Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie jeux défis architecture

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Prêts à relever des défis architecturaux ?

Embarquez pour une série de jeux sur le thème de l’architecture de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Assemblez des blocs pour recréer des éléments de la cathédrale… mais gare à l’effondrement !

Replacez les mots de vocabulaire sur le plan de la cathédrale sans faire d’erreur !

Affrontez votre famille ou vos amis lors d’un moment convivial, ludique et intergénérationnel.

À partir de 10 ans. .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie jeux défis architecture Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande