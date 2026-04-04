Micro-folie jeux défis architecture Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie jeux défis architecture Les Carmélites Ploërmel mercredi 27 mai 2026.
Ploërmel
Micro-folie jeux défis architecture
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Prêts à relever des défis architecturaux ?
Embarquez pour une série de jeux sur le thème de l’architecture de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Assemblez des blocs pour recréer des éléments de la cathédrale… mais gare à l’effondrement !
Replacez les mots de vocabulaire sur le plan de la cathédrale sans faire d’erreur !
Affrontez votre famille ou vos amis lors d’un moment convivial, ludique et intergénérationnel.
À partir de 10 ans. .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Micro-folie jeux défis architecture Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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