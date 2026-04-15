Ploërmel

Ar Redadeg la course pour la langue bretonne

Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 13:30:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Tous les deux ans des milliers de personnes courent pour la Redadeg une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous !

Cette année, elle se déroule du 8 au 16 mai sur 2226 km de Lannion à Nantes passant à Guégon à 13h40, Guillac à 14h40, Ploërmel 15h20 et Campénéac 16h50 le jeudi 14/05.

Un témoin portant un message en breton se relaie de main en main, du début à la fin de la course l’achat d’un kilomètre donne le droit de porter le témoin et tout le monde peut l’accompagner et le soutenir gratuitement !

Deuit da redek ganeomp ! Venez courir avec nous ! .

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 7 43 26 06 42

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English :

L’événement Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande