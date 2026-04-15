Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Ploërmel
Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Ploërmel jeudi 14 mai 2026.
Ploërmel
Ar Redadeg la course pour la langue bretonne
Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 13:30:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Tous les deux ans des milliers de personnes courent pour la Redadeg une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous !
Cette année, elle se déroule du 8 au 16 mai sur 2226 km de Lannion à Nantes passant à Guégon à 13h40, Guillac à 14h40, Ploërmel 15h20 et Campénéac 16h50 le jeudi 14/05.
Un témoin portant un message en breton se relaie de main en main, du début à la fin de la course l’achat d’un kilomètre donne le droit de porter le témoin et tout le monde peut l’accompagner et le soutenir gratuitement !
Deuit da redek ganeomp ! Venez courir avec nous ! .
Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 7 43 26 06 42
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English :
L’événement Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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