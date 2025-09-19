Arth Maël Spectacle en déambulation à suivre au casque Echos du sous-sol Cimetière de Ploermel Ploërmel

Cimetière de Ploermel 1 PL de l’Abbé Marmagnant Ploërmel Morbihan

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

2026-05-22

Échos du sous-sol est un parcours-spectacle dans les cimetières qui interroge le public sur la vie, les croyances ou encore la filiation. Et si les morts pouvaient aussi avoir besoin de dire des choses aux vivants ?

Nous suivons les pas d’une femme qui part à la recherche de ses morts et qui, lors de son périple, croise tour à tour un gardien de cimetière philosophe, une grand-mère volubile ou encore un fonctionnaire zélé.

Véritable déambulation immersive, Échos du sous-sol se propose de prêter une oreille attentive entre ici-bas et l’au-delà.

Par L’Atelier des possibles.

Tout public (dès 12 ans). Réservation recommandée (jauge limitée). .

Cimetière de Ploermel 1 PL de l’Abbé Marmagnant Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

