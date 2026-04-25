Concert la Raymonde + Dirty Old Mat au Thy’roir le Thy’roir Ploërmel

Ploërmel

Concert la Raymonde + Dirty Old Mat au Thy’roir

le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La Raymonde est un groupe folk/rock originaire de l’ouest. Une contrebasse, un violon, une guitare, des harmonicas, un accordéon, trois voix et un tambourin y sévissent. Mais La Raymonde c’est avant tout des chansons et un regard sur la société, le monde, la vie et le temps qui file. À écouter sans modération… Et leur tournée 2026 passe par le Thy’roir !

Dirty Old Mat, c’est l’histoire de Mat, seul sur scène, avec sa musique qui oscille entre chanson française, punk rock et folk irlandais. Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre. Un univers teinté de colère, de tendresse et d’autodérision qui sent bon le pavé et la poésie de comptoir. Un one man band débordant d’énergie et légèrement déjanté.​

Deux concerts inédits à découvrir dès 21h. Pensez à réserver ! .

le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21

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English :

L’événement Concert la Raymonde + Dirty Old Mat au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande