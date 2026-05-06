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Micro-folie exposition Impressionnisme Chapelle Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie exposition Impressionnisme Chapelle Les Carmélites Ploërmel lundi 1 juin 2026.

Lieu : Chapelle Les Carmélites

Adresse : 4 Rue du Sénéchal Thuault

Ville : 56800 Ploërmel

Département : Morbihan

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Ploërmel

Micro-folie exposition Impressionnisme

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-01

Au mois de juin, la Chapelle des Carmélites présente la collection Impressionnisme .
Cette collection est à découvrir aux horaires d’ouverture de la Micro-folie tous les mercredis et samedis de 14h à 18h et les vendredis et samedis de 10h à 13h.   .

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Micro-folie exposition Impressionnisme Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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