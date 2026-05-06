Micro-folie exposition Impressionnisme Chapelle Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie exposition Impressionnisme Chapelle Les Carmélites Ploërmel lundi 1 juin 2026.
Ploërmel
Micro-folie exposition Impressionnisme
Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-01
Au mois de juin, la Chapelle des Carmélites présente la collection Impressionnisme .
Cette collection est à découvrir aux horaires d’ouverture de la Micro-folie tous les mercredis et samedis de 14h à 18h et les vendredis et samedis de 10h à 13h. .
Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Micro-folie exposition Impressionnisme Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Ploërmel (Morbihan)
- Micro-folie jeux défis architecture Les Carmélites Ploërmel 13 mai 2026
- Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Ploërmel 14 mai 2026
- Micro-folie Balade dessinée avec Emma Burr Chapelle Les Carmélites Ploërmel 16 mai 2026
- Exposition de voitures anciennes de mai Ploërmel 17 mai 2026
- Micro-folie jeux défis architecture Les Carmélites Ploërmel 20 mai 2026