Micro-folie exposition Impressionnisme Chapelle Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie exposition Impressionnisme

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Au mois de juin, la Chapelle des Carmélites présente la collection Impressionnisme .

Cette collection est à découvrir aux horaires d’ouverture de la Micro-folie tous les mercredis et samedis de 14h à 18h et les vendredis et samedis de 10h à 13h. .

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie exposition Impressionnisme Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande