Micro-folie puzzle collectif Le Déjeuner des canotiers Chapelle Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie puzzle collectif Le Déjeuner des canotiers

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Et si vous redécouvriez la toile Le Déjeuner des canotiers d’Auguste Renoir ?

Participez ce mois-ci au puzzle collectif et reconstituez cette œuvre emblématique. En ajoutant votre pierre à l’édifice vous révélez la touche et le style si caractéristique de l’artiste, qui le classe parmi les artistes impressionnistes les plus célèbres. Objectif terminer le puzzle avant le 30 juin. Vous relevez le défi ?

En continu, aux horaires d’ouverture de la Micro-folie tous les mercredis et samedis de 14h à 18h et les vendredis et samedis de 10h à 13h. À partir de 10 ans. .

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie puzzle collectif Le Déjeuner des canotiers Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande