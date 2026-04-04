Micro-folie micro-conférence Les grandes évolutions architecturales de l’Antiquité à nos jours Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie micro-conférence Les grandes évolutions architecturales de l’Antiquité à nos jours Les Carmélites Ploërmel samedi 30 mai 2026.
Ploërmel
Micro-folie micro-conférence Les grandes évolutions architecturales de l’Antiquité à nos jours
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
En mai, retracez l’histoire de l’architecture européenne lors de micro-conférences. Des premières cités antiques à l’habitat moderne, suivez le cours de l’histoire avec la médiatrice de la Micro-folie pour découvrir des secrets de construction et de fabuleuses innovations architecturales. Tout public. Durée 1h. .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Micro-folie micro-conférence Les grandes évolutions architecturales de l’Antiquité à nos jours Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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