Tréhorenteuc

Festival des légendes

Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Le Festival des légendes revient pour la troisième édition ! La compagnie du Val Morgane vous invite les 12, 13 et 14 juin pour un weekend d’animations avec marché artisanal et féerie bretonne !

Vendredi concert de rock celtique avec Son ar Dan

Samedi banquet médiéval

Samedi et dimanche marché des artisans, pôle d’auteurs et illustrateurs, conférences et animations !

Programme détaillé à venir. .

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival des légendes Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande