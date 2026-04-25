Festival des légendes Tréhorenteuc
Festival des légendes Tréhorenteuc vendredi 12 juin 2026.
Tréhorenteuc
Festival des légendes
Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Le Festival des légendes revient pour la troisième édition ! La compagnie du Val Morgane vous invite les 12, 13 et 14 juin pour un weekend d’animations avec marché artisanal et féerie bretonne !
Vendredi concert de rock celtique avec Son ar Dan
Samedi banquet médiéval
Samedi et dimanche marché des artisans, pôle d’auteurs et illustrateurs, conférences et animations !
Programme détaillé à venir. .
Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival des légendes Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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