Balade contée en calèche Halles couvertes Tréhorenteuc
Balade contée en calèche Halles couvertes Tréhorenteuc dimanche 28 juin 2026.
Balade contée en calèche
Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de la forêt de légendes.
La calèche vous amène à la découverte du bourg et du Val sans retour pendant que Lindylou, Julie ou Tortequesne vous raconte les histoires des lieux !
– RDV 15 min avant, devant les halles couvertes ; parcours de 5 km ; 2h de prestation ;
– Réservation et paiement auprès de Fabien de la Calèche de Brocéliande (carte, espèces, chèque, chèques vacances).
– Départ assuré à partir de 10 personnes, max 35 personnes.
– Halte au Val sans retour 400 m de marche, pause contée de 45 min. .
Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 47 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade contée en calèche Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-02-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande