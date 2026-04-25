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Jeu de rôle Monster of the Week Bar d’en face Tréhorenteuc

Jeu de rôle Monster of the Week Bar d’en face Tréhorenteuc vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Bar d'en face

Adresse : 8 Rue de Brocéliande

Ville : 56430 Tréhorenteuc

Département : Morbihan

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Tréhorenteuc

Jeu de rôle Monster of the Week

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Pour les adeptes du JDR ou juste pour tester, Jean LeRaconte’Art vous propose une nouvelle date pour (re)découvrir Monster of the Week !
Vous attendiez impatiemment le prochain épisode de Buffy contre les vampires, Supernatural ou X-Files, où les protagonistes affrontaient chaque semaine un nouveau monstre ? Alors Monster of the Week est fait pour vous !
Venez incarner une équipe de chasseurs de fantômes, en choisissant parmi les rôles que Jean a préparés pour vous deux tables de joueurs avec des scénarios différents !
Pour débutant ou habitués. De 15h à 18h ou 19h à 22h.
Restauration possible sur place goûter en continu ou formule repas à partir de 19h.   .

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60 

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English :

L’événement Jeu de rôle Monster of the Week Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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