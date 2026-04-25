Jeu de rôle Monster of the Week Bar d’en face Tréhorenteuc
Jeu de rôle Monster of the Week Bar d’en face Tréhorenteuc vendredi 29 mai 2026.
Tréhorenteuc
Jeu de rôle Monster of the Week
Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Pour les adeptes du JDR ou juste pour tester, Jean LeRaconte’Art vous propose une nouvelle date pour (re)découvrir Monster of the Week !
Vous attendiez impatiemment le prochain épisode de Buffy contre les vampires, Supernatural ou X-Files, où les protagonistes affrontaient chaque semaine un nouveau monstre ? Alors Monster of the Week est fait pour vous !
Venez incarner une équipe de chasseurs de fantômes, en choisissant parmi les rôles que Jean a préparés pour vous deux tables de joueurs avec des scénarios différents !
Pour débutant ou habitués. De 15h à 18h ou 19h à 22h.
Restauration possible sur place goûter en continu ou formule repas à partir de 19h. .
Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60
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English :
L’événement Jeu de rôle Monster of the Week Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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