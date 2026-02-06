Du Val Sans Retour au Graal avec Katia Place Abbé Gillard Tréhorenteuc

Du Val Sans Retour au Graal avec Katia

Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

2026-05-23

Un petit ruisseau serpente à travers la vallée, il faut emprunter le chemin chaotique qui le longe et se perdre dans les méandres de l’eau pour trouver la forêt légendaire. Les histoires prennent vie dans l’enchevêtrement des racines et des pierres, et nous guident sur le sentier qui s’élève vers les crêtes rocheuses. De là, on domine le Val et ses miroirs d’eau, la forêt et la lande. De là, on entend résonner l’écho des légendes arthuriennes Lancelot combat dragons et géants, et Morgane la fée tisse ses enchantements…

Un val sans retour….vraiment ? Seule, Morgane, maîtresse des lieux pourra en décider.

Katia est conteuse-voyageuse. Quand elle n’est pas sur les chemins du monde, elle vit en forêt de Brocéliande. Amoureuse des légendes d’hier, d’aujourd’hui ou de demain, elle transmet sa passion des histoires et des mots aux petites et aux grandes oreilles.

-> 4km rendez-vous à Tréhorenteuc, heure et lieu communiqués à la réservation.

-> CHEMINS ESCARPES, DENIVELES ! Participants en bonne santé physique. Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux.

-> ​Départ assuré à partir de 8 personnes. .

