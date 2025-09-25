Arth Maël CréArth Ciné spectacle Lumière ! Rue du Lac Ploërmel

Arth Maël CréArth Ciné spectacle Lumière !

Rue du Lac Chapelle Bleue Ploërmel Morbihan

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 21:30:00

Venez découvrir le spectacle en cours de création et échanger avec les artistes de la compagnie Casus Délires ! Un ciné-spectacle fantasmagorique à la découverte des pionniers de l’image en mouvement.

Approchez Mesdames et Messieurs, approchez ! Soyez les bienvenus dans notre grand cabinet de curiosité. Des projections, du théâtre d’ombre, de la comédie et de la musique pour assister à la naissance du plus fameux de nos phénomènes le cinématographe !

Rappelez-vous Dehors Molière de la cie Casus Délire, le 8 août 2024 à Hélléan, dans le cadre d’Arth Maël en balade ! Arth Maël Saison culturelle.

Gratuit mais sur réservation (jauge limitée). À 20h. .

