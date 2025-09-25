Arth Maël CréArth Ciné spectacle Lumière ! Rue du Lac Ploërmel
Arth Maël CréArth Ciné spectacle Lumière ! Rue du Lac Ploërmel jeudi 11 juin 2026.
Rue du Lac Chapelle Bleue Ploërmel Morbihan
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00
2026-06-11
Venez découvrir le spectacle en cours de création et échanger avec les artistes de la compagnie Casus Délires ! Un ciné-spectacle fantasmagorique à la découverte des pionniers de l’image en mouvement.
Approchez Mesdames et Messieurs, approchez ! Soyez les bienvenus dans notre grand cabinet de curiosité. Des projections, du théâtre d’ombre, de la comédie et de la musique pour assister à la naissance du plus fameux de nos phénomènes le cinématographe !
Rappelez-vous Dehors Molière de la cie Casus Délire, le 8 août 2024 à Hélléan, dans le cadre d’Arth Maël en balade ! Arth Maël Saison culturelle.
Gratuit mais sur réservation (jauge limitée). À 20h. .
Rue du Lac Chapelle Bleue Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
