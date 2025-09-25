Arth Maël Spectacle duo circassien sur tabourets Bankal Rue du 8 mai 1945 Ploërmel

Arth Maël Théâtre, musique Pinocchio

Rue du 8 mai 1945 Cour de l’ancienne école Françoise Dolto Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Gepetto, un joyeux petit vieux , sculpte un morceau de bois pour en faire une marionnette extraordinaire. Le papa de cette marionnette a tout prévu il est pauvre, elle pourra lui rapporter de l’argent. Mais, à son grand étonnement, au fur et à mesure que Gepetto travaille, la marionnette prend vie et s’enfuit. Naïve, cruelle et irrévérencieuse, elle s’engage alors dans un parcours semé d’embûches qui la transformera finalement en petit garçon de chair et d’os .

Dans une forme mêlant théâtre, mime et musique, la compagnie Le Théâtre de Papier adapte Pinocchio pour la cour de récréation et en propose une lecture ludique et exutoire, en partant de la cour de récréation comme lieu de jeux, de conflits et d’expérience du rapport à l’autre.

Spectacle accueilli en résidence de création lors de la Saison Arth Maël 2024/2025. Sur réservation. Tout public (dès 8 ans). À 20h, dans la cour de l’ancienne école Françoise Dolto (repli Salle des Fêtes). .

