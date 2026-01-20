Festi’Val de l’Oust Saint-Servant

Festi’Val de l’Oust

Stade René Danet Saint-Servant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Le Festi’Val de l’Oust organise sa 18ème édition sur le thème de Brocéliande avec de nouveau de très belles têtes d’affiche tels que Joseph Kamel, Boulevard des Airs, The Rumpled, Keen’V, Noon, Goulamas’K………. Billetterie sur place ou en prévente. Camping, buvette, cave à vin et restauration sur place. A partir de 19h.

PROGRAMMATION

VENDREDI 3 JUILLET

– LA RAYMONDE

– NEG’ MARRONS

– YANNICK NOAH

– SON’S OF O’FLAHERTY

– LES GAILLARDS D’EN FACE

–

SAMEDI 4 JUILLET

– VERNIS ROUGE

– LA BRIGADE DU KIF

– BLACK M

– CARTOON MACHINE

– BARDIX LE GAULOIS

– MAGO

Billetterie https://my.weezevent.com/festival-de-loust-2026

PASS 1 jour 36€* en résa 38€ sur place

PASS 2 jours 59€* en résa 62€ sur place

*+1€ de frais sur Weezevent

Réservations possible via le Pass Culture pour les 15-18 ans.

Gratuit pour -12 ans année en cours (billet gratuit obligatoire à prendre sur Weezevent. Une pièce d’identité de l’enfant vous sera demandée à l’entrée).

Camping 2€/personne (accès sur présentation de son billet d’entrée, site fermé, encadré et surveillé par l’association UTOPIA 56 en continu) .

Stade René Danet Saint-Servant 56120 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

