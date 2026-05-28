Arth Maël en balade Fratello cirque Saint-Servant
Arth Maël en balade Fratello cirque Saint-Servant jeudi 6 août 2026.
Saint-Servant
Arth Maël en balade Fratello cirque
Saint-Servant Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Deux humains qui, contre toute attente, deviennent un duo imprévu, tout simplement parce qu’ils ont appris à lancer des objets en l’air, évitant ainsi d’envoyer en l’air leur propre vie.
Fratello met en scène deux frères de vie, porteurs acrobatiques de talent, qui partagent une passion commune pour le cirque depuis leur plus jeune âge. Ce spectacle, véritable exploration de la fraternité, interroge la manière dont deux porteurs peuvent créer un langage unique, sans l’appui d’un voltigeur.
Spectacle présenté par la Compagnie Bêstîa. Tout public. Durée 55 minutes. .
Saint-Servant 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Maël en balade Fratello cirque Saint-Servant a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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