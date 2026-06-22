Journées du Patrimoine Visite du village et de la Chapelle Saint-Gobrien Saint-Gobrien Saint-Servant samedi 19 septembre 2026.

Saint-Servant

Journées du Patrimoine Visite du village et de la Chapelle Saint-Gobrien

Saint-Gobrien Chapelle Saint-Gobrien Saint-Servant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le PETR Pays de Ploërmel vous propose la visite d’un haut lieu patrimonial du territoire le village de Saint-Gobrien en Saint-Servant. Découvrez l’histoire et le riche mobilier de la chapelle Saint-Gobrien et poursuivez votre voyage dans le temps à travers une déambulation dans le village, où les maisons des 16e, 17e et 18e siècles sont encore nombreuses.

Admirez également les photographies anciennes de la commune exposées dans la chapelle.

Départ des visites (samedi et dimanche) 9h30, 11h, 13h30, 15h00, 16h30.

Gratuit et accessible à tous, sans réservation au préalable. .

Saint-Gobrien Chapelle Saint-Gobrien Saint-Servant 56120 Morbihan Bretagne +33 6 99 94 50 70

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L’événement Journées du Patrimoine Visite du village et de la Chapelle Saint-Gobrien Saint-Servant a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande