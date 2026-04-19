Fête de la musique à Ploërmel Ploërmel
Fête de la musique à Ploërmel Ploërmel samedi 20 juin 2026.
Ploërmel
Fête de la musique à Ploërmel
Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cette année, la fête de la musique de Ploërmel aura lieu le samedi 20 juin ! Et pour l’occasion, le centre-ville vibrera au son de musiques variées.
Rendez-vous sur la place du Marché pour 2 concerts exclusifs
– 20h30 Takes Two to Tango (durée 1h)
– 22h30 NOON (durée 1h15)
Tous ensemble, fêtons la musique à Ploërmel ! .
Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fête de la musique à Ploërmel Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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