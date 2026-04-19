Ploërmel

Fête de la musique à Ploërmel

Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Cette année, la fête de la musique de Ploërmel aura lieu le samedi 20 juin ! Et pour l’occasion, le centre-ville vibrera au son de musiques variées.

Rendez-vous sur la place du Marché pour 2 concerts exclusifs

– 20h30 Takes Two to Tango (durée 1h)

– 22h30 NOON (durée 1h15)

Tous ensemble, fêtons la musique à Ploërmel ! .

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique à Ploërmel Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande