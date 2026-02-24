Exposition de voitures anciennes de juin Ploërmel

Exposition de voitures anciennes de juin

place du marché Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les Vieilles t’autos propose un rendez-vous mensuel chaque troisième dimanche du mois de 10h à 13h pour une exposition de voitures anciennes. On expose, on zieute, on cause !!!! et en plus c’est gratuit.

Venez les rencontrer et découvrir le patrimoine automobile avec votre véhicule, moto… ou tous simplement en passionnés de mécaniques. .

place du marché Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 33 31 33 76

