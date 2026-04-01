Micro-folie projection série d’animation Samuel Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie projection série d’animation Samuel Les Carmélites Ploërmel mercredi 22 avril 2026.
Ploërmel
Micro-folie projection série d’animation Samuel
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22
En avril, plongez dans l’univers du dessin d’animation avec la série Samuel !
Réalisée par Émilie Tronche et produite en 2024 cette série d’animation en noir et blanc déroule le journal intime d’un préado. Entre le CM2 et le collège, Samuel raconte des histoires de sa vie quotidienne. La série aborde des thèmes comme les premiers sentiments amoureux, l’amitié, les relations à l’école ou encore le changement. Le dessin est brut, minimaliste, avec un petit côté croquis. Mais le trait est expressif et transmet avec justesse les émotions des personnages pour nous offrir une plongée sensible dans le monde de l’enfance.
Ce programme est proposé et coproduit par Arte France, partenaire des Micro-Folies.
A 14h30 et 17h (durée 30mn). A partir de 9 ans .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Micro-folie projection série d’animation Samuel Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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