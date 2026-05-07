Micro-folie Réalité Virtuelle Un Bar aux Folies Bergère Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie Réalité Virtuelle Un Bar aux Folies Bergère Les Carmélites Ploërmel samedi 20 juin 2026.
Ploërmel
Micro-folie Réalité Virtuelle Un Bar aux Folies Bergère
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
En juin, la Réalité Virtuelle vous propulse au beau milieu des Folies Bergère à la fin du 19e siècle.
Entrez dans le célèbre tableau d’Édouard Manet et rencontrez ses personnages. Suzon, la serveuse au regard énigmatique au centre de la toile, cache des mystères qu’une vertigineuse valse entre les points de vue des protagonistes va révéler.
Laissez-vous embarquer pour une enquête dans la toile, sur les traces des impressionnistes.
À partir de 12 ans. En continu aux horaires d’ouverture de la Micro-folie (10h-13h puis 14h-18h). .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Micro-folie Réalité Virtuelle Un Bar aux Folies Bergère Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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