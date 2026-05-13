Terres mêlées Maison Le Roux Maison Le Roux – Landévant

Landévant

Terres mêlées Maison Le Roux

Maison Le Roux – Jardin Porzhig Mané Craping Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 17:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Terres mêlées Quand ma matière devient langage, entre terre et mer.

Dans le jardin de Porzhig, lieu discret et inspirant de la Maison Le Roux, naissent des rencontres où les savoir-faire dialoguent avec d’autres formes de création.

Le 11 juin, Terres mêlées ouvre ce cycle avec une performance à quatre mains réunissant plasticienne Michkati Madi et David Wesmael, Meilleur Ouvrier de France.

Pendant une treintaine de minutes, sous les yeux du public, trois toiles prennent forme. Les pigments minéraux issu s des terres bretonnes rencontrent le beurre de cacao, le chocolat et le thé matcha. Les gestes se répondent, les textures se transforment, les matières vivantes s’entremêlent.

Peu à peu, émerge une palette inédite un dialogue entre la terre et la mer, en mouvements, en silences et en passages.

Performance suivie d’un moment d’échange autour d’une coupe de champagne. .

Maison Le Roux – Jardin Porzhig Mané Craping Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 06 83

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English :

L’événement Terres mêlées Maison Le Roux Landévant a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon