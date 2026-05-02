Pluvigner

Entre bocage et rivière la traversée du Kergroix

Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Dans le cadre de Pièces de Paysage 50 animations, 5 pièces (Auray, Rennes, Hédé-Bazouges, Lamballe-Armor, Crozon), 2 mois

Les paysages de Bretagne en paroles et en actes !

À travers champs et bocage, par les moulins et les fermes, (re)visitez les paysages du ruisseau Le Kergroix. Au menu lecture de paysage, rencontres des paysans et techniciennes environnement, découverte des paysages ruraux et anecdotes historiques. Une immersion sensible dans l’évolution des paysages, leur usage et les enjeux pour l’avenir. Dégustez des produits fermiers à la fin !

Inscription par mail

Lieu de rendez-vous à l’inscription

Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Tout public .

Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

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English : Entre bocage et rivière la traversée du Kergroix

L’événement Entre bocage et rivière la traversée du Kergroix Pluvigner a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon