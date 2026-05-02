Entre bocage et rivière la traversée du Kergroix Pluvigner
Entre bocage et rivière la traversée du Kergroix Pluvigner mercredi 3 juin 2026.
Pluvigner
Entre bocage et rivière la traversée du Kergroix
Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Dans le cadre de Pièces de Paysage 50 animations, 5 pièces (Auray, Rennes, Hédé-Bazouges, Lamballe-Armor, Crozon), 2 mois
Les paysages de Bretagne en paroles et en actes !
À travers champs et bocage, par les moulins et les fermes, (re)visitez les paysages du ruisseau Le Kergroix. Au menu lecture de paysage, rencontres des paysans et techniciennes environnement, découverte des paysages ruraux et anecdotes historiques. Une immersion sensible dans l’évolution des paysages, leur usage et les enjeux pour l’avenir. Dégustez des produits fermiers à la fin !
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Tout public .
Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne
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English : Entre bocage et rivière la traversée du Kergroix
L’événement Entre bocage et rivière la traversée du Kergroix Pluvigner a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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