Apéros Klam PIEDS AU PLANCHER Espace Kerverh – Landévant

Apéros Klam PIEDS AU PLANCHER

Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant Morbihan

Avec Pieds au Plancher, impossible de rester assis ! Ce groupe de musicien.ne.s plein d’énergie vous embarque dans l’univers vibrant du square dance, ces danses collectives entraînantes venues d’Amérique du Nord, revisitées avec une touche chaleureuse et festive à la sauce d’ici.

– Bal Old Time – .

