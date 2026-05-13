Landévant

Les Incontournables dans le faisceau de la lampe torche, chapelle Notre-Dame de Locmaria

Chapelle Notre-Dame de Locmaria Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Tapie sous les frondaisons, d’apparence rustre et solide, cette chapelle abrite de magnifiques peintures murales datées du XIVe au XVe siècle. Elle est aussi coiffée d’une superbe charpente armoricaine. Nous vous invitons à y pénétrer entre chien et loup pour que ces décors vous soient révélés dans le pinceau précis d’une lampe-torche qui laisse le reste dans les ténèbres.

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Chapelle Notre-Dame de Locmaria Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les Incontournables dans le faisceau de la lampe torche, chapelle Notre-Dame de Locmaria Landévant a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon