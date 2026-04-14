BISIKLET EN MUSIQUE 5, landévant, Landévant

BISIKLET EN MUSIQUE 5 Samedi 23 mai, 09h00 landévant Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

On est ( et trop fier) pour continuer de vous proposez des , , ‘ é à .

Les bases restent les mêmes du ..

+++ toujours du skate, du vélos ,du dev durable, de la solidarité, du local, ……

Projet toujours .

En journée : marché des producteurs, gratiferia, contest de skate, atelier participatifs….

➕➕14H/20H : Espace sound system

, , +

ET BIEN SUR DES NOUVEAUTES

JAUGE LIMITEE….‼️

:

https://www.helloasso.com/…/evene…/bisiklet-en-musique-5

:

▪️ & : 20H/21H

Du reggae made in morbihan avec des é .

Les potos seront vous amenez à la danse et au smiley

https://www.facebook.com/dhammarasta

▪️ : 21H30/23H00

Une Français sera dans la place avec un nouvel album et bien sur ses nombreux titres emblématiques.

https://www.youtube.com/channel/UC22hrTV-m5tpX0l9r6G0gnw

▪️ : 23H30/00H45

Le métronome national du » » nous fera le plaisirs de vous emportez dans son univers allant du dub au rap en passant par le tri hop … Un show dansant et visuel a ne pas manquer.

NOUVEL ALBUM

https://www.facebook.com/dhammarasta

▪️ ( ) : 01H00/02H00

Le made in quistinic nous offrira un closing des plus percutant .Prévoyez vos meilleurs skanking shoes.

Ca va envoyer.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61577839826857

GLOUGLOU&DRINK sur place

ESPACE DODO pour plus de sécurité

EVENT A LA COOL

Restez connecté

#OnCompteSurVous #projetsparticipatifs #multiasso #festifs

landévant salle culturelle kerverh Landévant 56690 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/evene…/bisiklet-en-musique-5 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/dhammarasta »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « Chaine officielle de Pierpoljak. Nouvel album « SKABADENG » le 10 octobre 2025. nFacebook : https://lnk.to/SkabadengFBnInsta : https://lnk.to/SkabadengIBnYoutube : https://lnk.to/SkabadengIDn », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Pierpoljak », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/-KmUD4cpWYFVDhh0XYdiglEy2jhrYxoTw_LQ_-vJ2wXZgZcDbOeWqpiUhyLnQsaOzmsWOgV5-A=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UC22hrTV-m5tpX0l9r6G0gnw », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UC22hrTV-m5tpX0l9r6G0gnw »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61577839826857 »}]

Des , , ‘ é à .

valg