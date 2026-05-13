Les petits-déj du patrimoine une chapelle haute en couleurs, Notre-Dame de Locmaria Landévant
Les petits-déj du patrimoine une chapelle haute en couleurs, Notre-Dame de Locmaria Landévant mardi 4 août 2026.
Landévant
Les petits-déj du patrimoine une chapelle haute en couleurs, Notre-Dame de Locmaria
Chapelle Notre-Dame, Locmaria-er-Hoët Landévant Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Tapie sous les frondaisons, d’apparence rustre et solide, cette chapelle abrite de magnifiques peintures murales datées du XIVe au XVe siècle. Elle est aussi coiffée d’une superbe charpente armoricaine.
Les Petits-déj’ du patrimoine vous proposent un moment de découverte propice au calme et à la contemplation avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Chapelle Notre-Dame, Locmaria-er-Hoët Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les petits-déj du patrimoine une chapelle haute en couleurs, Notre-Dame de Locmaria Landévant a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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