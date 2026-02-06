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Apéros Klam Madèn Espace Kerverh – Landévant

Apéros Klam Madèn Espace Kerverh – Landévant mercredi 5 août 2026.

Lieu : Espace Kerverh -

Adresse : 1 Lieu-dit Kerverh

Ville : 56690 Landévant

Département : Morbihan

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif :

Landévant

Apéros Klam Madèn

Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Une petite scène, quelques tables, un coin buvette … et hop !

Les musiciens et le public investissent le cœur des bourgs pour un moment de détente et de partage.

Créés en 2013 à l’initiative des membres du Collectif, les Apéros Klam sont des événements gratuits dans des espaces ouverts, offrant un temps de rencontre aux habitants et estivants de passage.   .

Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant 56690 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Apéros Klam Madèn Landévant a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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